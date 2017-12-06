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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:39:32م
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الصين تحذر من إعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة للكيان الصهيوني
[06/ديسمبر/2017] بكين – سبأ:
حذرت الصين اليوم الاربعاء من الخطوة التي يعتزم الرئيس الامريكي دونالد ترامب اتخاذها اليوم باعلان اعتراف الولايات المتحدة بمدينة القدس المحتلة عاصمة للكيان الصهيوني.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ في تصريحات نقلتها وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) "نهتم اهتماماً وثيقاً بتطورات الوضع ونشعر بقلق ازاء تفاقم محتمل للصراعات الاقليمية".

وأضاف المتحدث انه يتعين على كافة الأطراف توخي الحذر وتجنب الاضرار باساس تسوية القضية الفلسطينية.

وأوضح ان الصين تدعم بشدة عملية السلام في الشرق الأوسط والقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه ومصالحه المشروعة.

وأشار إلى ان الصين تدعم إقامة دولة فلسطينية بسيادة كاملة واستقلال كامل وعاصمتها القدس.
سبأ
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