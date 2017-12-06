المستشفى الجمهوري بحجة يتسلم أدوية ومستلزمات طبية من منظمة الصحة العالمية [06/ديسمبر/2017] حجة - سبأ:

تسلمت هيئة المستشفى الجمهوري بحجة اليوم شحنة طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.



وأوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشحنة تشمل عدد من الأصناف أدوية للإسعافات الأولية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية.



وأشار إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار دعم منظمة الصحة العالمية للهيئة خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.



وثمن الدكتور الصوملي دعم منظمة الصحة العالمية وحرصها على توفير إحتياجات الهيئة من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكنها من الإستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.

سبأ