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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:39:32م
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقع وتحصينات العدو، فيما لقي العشرات من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
مسيرات في الضفة وغزة منددة بنية الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
شهدت مختلف المناطق والمدن الفلسطينية اليوم الأربعاء مسيرات وفعاليات منددة بنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيت إلى القدس المحتلة في خطابه المقرر مساء اليوم.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
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المستشفى الجمهوري بحجة يتسلم أدوية ومستلزمات طبية من منظمة الصحة العالمية
[06/ديسمبر/2017] حجة - سبأ:
تسلمت هيئة المستشفى الجمهوري بحجة اليوم شحنة طبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية.

وأوضح رئيس الهيئة الدكتور محمد الصوملي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الشحنة تشمل عدد من الأصناف أدوية للإسعافات الأولية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية.

وأشار إلى أن هذه الشحنة تأتي في إطار دعم منظمة الصحة العالمية للهيئة خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

وثمن الدكتور الصوملي دعم منظمة الصحة العالمية وحرصها على توفير إحتياجات الهيئة من الأدوية والمستلزمات الطبية بما يمكنها من الإستمرار في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
سبأ
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