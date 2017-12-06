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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:38:18م
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقع وتحصينات العدو، فيما لقي العشرات من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
مسيرات في الضفة وغزة منددة بنية الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
شهدت مختلف المناطق والمدن الفلسطينية اليوم الأربعاء مسيرات وفعاليات منددة بنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيت إلى القدس المحتلة في خطابه المقرر مساء اليوم.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
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  اقتصاد
تراجع أسعار النفط وخام مزيج برنت يهبط الى 62.80 دولار للبرميل
[06/ديسمبر/2017] سنغافورة – سبأ:
تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بزيادة في مخزونات المنتجات المكررة الأمريكية ما اعتبرته السوق مؤشراً على فتور في الطلب.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش ستة سنتات إلى 62.80 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتاً إلى 57.50 دولار للبرميل.

وجاء ذلك بعدما أظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي امس الثلاثاء زيادة 9.2 مليون برميل في مخزونات البنزين للأسبوع المنتهي في أول ديسمبر وزيادة 4.3 مليون برميل في مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.
سبأ
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