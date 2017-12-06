تراجع أسعار النفط وخام مزيج برنت يهبط الى 62.80 دولار للبرميل [06/ديسمبر/2017] سنغافورة – سبأ:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء متأثرة بزيادة في مخزونات المنتجات المكررة الأمريكية ما اعتبرته السوق مؤشراً على فتور في الطلب.



وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بحلول الساعة 0751 بتوقيت جرينتش ستة سنتات إلى 62.80 دولار للبرميل.



وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 22 سنتاً إلى 57.50 دولار للبرميل.



وجاء ذلك بعدما أظهر تقرير لمعهد البترول الأمريكي امس الثلاثاء زيادة 9.2 مليون برميل في مخزونات البنزين للأسبوع المنتهي في أول ديسمبر وزيادة 4.3 مليون برميل في مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة.

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