ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:03:23م
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقع وتحصينات العدو، فيما لقي العشرات من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
مسيرات في الضفة وغزة منددة بنية الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
شهدت مختلف المناطق والمدن الفلسطينية اليوم الأربعاء مسيرات وفعاليات منددة بنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيت إلى القدس المحتلة في خطابه المقرر مساء اليوم.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
آخر الأخبار:
الخارجية الروسية: الاستخبارات الأمريكية تمارس الضغوط على الصحفيين الروس  
الجبهة الثقافية تؤكد أن التصدي للعدوان أولوية لا يمكن التفريط بها
وقفتان بمديريات يريم والقطاع الأوسط بإب للتأكيد على وحدة الصف الوطني
مناقشة الأوضاع بمديرية الشعر بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
[06/ديسمبر/2017] لندن – سبأ:
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.

وارتفع السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش 0.2 بالمائة إلى 1268.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر .

كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمائة إلى 1271.10 دولار للأوقية.

وجاء ذلك مع انخفاض الدولار اليوم بفعل المخاوف من توقف محتمل للحكومة الأمريكية الأمر الذي ألقى بظلاله على حالة التفاؤل بشأن قانون الإصلاح الضريبي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 16.10 دولار للأوقية بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو .

وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 914.60 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 986.80 دولار للأوقية.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
استقرار الدولار بعد صعوده والإسترليني يقلص خسائره
استقرار الأسهم الأوروبية وسط تحول من التكنولوجيا للقطاع المالي
ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد أوبك تخفيضات الإنتاج
ارتفاع صادرات النفط من جنوب العراق إلى 3.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
ارتفاع الدولار بدعم توقعات تقليص برنامج التحفيز النقدي
ارتفاع أسعار النفط وسط إشارات من أوبك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج
انخفاض اسعار الذهب لأدني مستوى في اسبوع
واردات الصين من الغاز المسال تسجل مستوى قياسي في نوفمبر
العدوان السعودي على اليمن
الجبهة الثقافية تؤكد أن التصدي للعدوان أولوية لا يمكن التفريط بها
[06/ديسمبر/2017]
إصابة مواطن بجروح جراء القصف الصاروخي على رازح بصعدة
[06/ديسمبر/2017]
إصابة أربعة مواطنين بغارة استهدفت محطة وقود بالمخا
[06/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 60 غارة على محافظات الجمهورية
[06/ديسمبر/2017]
استشهاد طفلة وإصابة 13 مواطناً بغارة لطيران العدوان على مديرية مبين في حجة
[06/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by