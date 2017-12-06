إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية [06/ديسمبر/2017] لندن – سبأ:

إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.



وارتفع السعر الفوري للذهب بحلول الساعة 0803 بتوقيت جرينتش 0.2 بالمائة إلى 1268.84 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ السادس من أكتوبر .



كما ارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5 بالمائة إلى 1271.10 دولار للأوقية.



وجاء ذلك مع انخفاض الدولار اليوم بفعل المخاوف من توقف محتمل للحكومة الأمريكية الأمر الذي ألقى بظلاله على حالة التفاؤل بشأن قانون الإصلاح الضريبي.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 16.10 دولار للأوقية بعد أن سجلت في الجلسة السابقة أدنى مستوياتها منذ منتصف يوليو .



وتراجع البلاتين 0.1 بالمائة إلى 914.60 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاديوم 0.4 بالمائة إلى 986.80 دولار للأوقية.

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