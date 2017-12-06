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الخارجية الروسية: الاستخبارات الأمريكية تمارس الضغوط على الصحفيين الروس  
[06/ديسمبر/2017] موسكو – سبأ:
إتهمت وزارة الخارجية الروسية اليوم الاربعاء الاستخبارات الأمريكية بممارسة الضغوط على الصحفيين الروس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في موجزها الصحفي اليوم "نطرح من جديد – وليس فقط أمام زملائنا الأمريكيين بل والمجتمع الدولي بأسره – القضية الضغوطات غير المسبوقة على وسائل الإعلام الروسية التي تمارسها الولايات المتحدة والاستخبارات الأمريكية".

واضافت انه "إضافة إلى الضغوطات التشريعية تستخدم السلطات الأمريكية الأساليب شبه الرسمية ولكن لعلها أكثر فعالية برأيهم".

واوضحت المتحدثة "لقد بدأ مؤخراً ممثلو وسائل الإعلام الروسية بمن فيهم العاملون في الولايات المتحدة يتعرضون لضغوطات شديدة من جانب الاستخبارات الأمريكية لا سيما محاولات تجنيدهم".

وأفادت زاخاروفا أيضاً أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي ريكس تيلرسون سيناقشان هذا الموضوع في لقائهما المقرر غداً الخميس في فيينا.
سبأ
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