الجبهة الثقافية تؤكد أن التصدي للعدوان أولوية لا يمكن التفريط بها





أكدت الجبهة الثقافية لمواجهة العدوان أن التصدي للعدوان ومواجهته أولوية لا يمكن التفريط بها حتى تحقيق النصر والسلام العادل الذي يحفظ الثوابت الوطنية وعلى رأسها السيادة على الأرض والقرار.



وأوضحت الجبهة في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن إخماد الفتنة كان بفضل صمود اليمنيين وجعل مواجهة العدوان أولوية.



وشددت على أن التعايش والتسامح وروح الإخاء هي القيم التي دحر بها العدو ولا بد من إفشائها والإقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في جمع الكلمة ومواجهة العدو وعدم الفجور في الخصومة.



وأشار البيان إلى ضرورة تكاتف الجميع في تعزيز وحدة الصف وجمع الكلمة وإستمرار النضال حتى تحقيق النصر.



وطالبت الجبهة الثقافية بشأن الوضع الإقتصادي بإنتصارات توازي انتصارات الجبهة العسكرية وفي المقدمة مشكلة انقطاع الرواتب وإرتفاع أسعار المشتقات النفطية وانهيار العملة مما يعد تعزيزا لرجال الرجال في جبهات المواجهة وتأمينا للجبهة الداخلية التي هي ضمان عدم اختراق العدو.



وأكدت أهمية معالجة الملفات الحقوقية بما يحفظ الحقوق والحريات واحترام القانون وسلامة إجراءاته للنهوض بيمن يتسع للجميع يقوم على التنوع والشراكة.

سبأ [06/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:سبأ