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وقفتان بمديريات يريم والقطاع الأوسط بإب للتأكيد على وحدة الصف الوطني
[06/ديسمبر/2017] إب - سبأ:


نظمت بمديرية يريم محافظة إب اليوم وقفة للتأكيد على وحدة الصف الوطني والتحشيد للجبهات في مواجهة العدوان.

وأكد حكماء وعقلاء ومشايخ والأحزاب والمكونات السياسية بالمديرية، أهمية الحفاظ على الأمن والإستقرار وإفشال مؤامرات العدوان.

كما أكدوا إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال في سبيل الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وسيادته.

وفي الوقفة أكد وكيل محافظة إب راكان النقيب أهمية التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان إزاء ما يرتكبه من جرائم يندى لها جبين الإنسانية بحق أبناء الشعب اليمني .. مشيدا بمواقف أبناء المديرية في الذود عن حياض الوطن والدفاع عنه.

وأشاد بيان صادر عن الوقفة بجهود الأجهزة الأمنية واللجان والشرفاء من وجهاء ومشائخ وقيادات المؤتمر الشعبي في إفشال مخططات العدوان ووأد الفتنة.

إلى ذلك نظم أبناء مديريات القطاع الأوسط بمحافظة إب وقفة جماهيرية بعنوان " شكرا لله على وأد الفتنة وإفشال مؤامرات العدوان".

وفي الوقفة التي حضرها عدد من وكلاء المحافظة والقيادات الأمنية والعسكرية .. أشاد وكيل أول المحافظة عبدالحميد الشاهري والوكيل عبدالواحد المروعي بيقظة الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية وتعاون أبناء الوطن وقبائله في مواجهة العدوان وإفشال مخططاته.

وأشادا بما يسطره الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن اليمن وأمنه وإستقراره وسيادته.

ودعا الوكيلان الشاهري والمروعي الجميع إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار والصمود في مواجهة العدوان الغاشم.

سبأ
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