عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن بدء تسجيل الناخبين إستعداداً للانتخابات





أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اليوم الأربعاء عن بدء عملية تسجيل الناخبينً تزامنا مع توقيع المفوضية على اتفاقية مع بعثة الأمم المتحدة، لتقديم الدعم الفني للمفوضية.



وقال رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح في مؤتمر صحفي مشترك مع المبعوث الدولي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة بالعاصمة طرابلس إنه " تقرر البدء في عملية تسجيل الناخبين، كون السجل الانتخابي لم يتم تحديثه منذ العام 2014م وستستمر عملية التسجيل من اليوم ولمدة شهرين".



واشار إلى أن عملية تسجيل الناخبين بالنسبة للجالية الليبية في الخارج ، تبدأ في الأول من فبراير العام المقبل ولمدة شهر كامل.



وأضاف السائح إن المفوضية مستمرة في مساعدة الليبيين على إتمام إجراءات التحضير لانتخابات حرة ونزيهة بعد تلقيها إشارات إيجابية من قبل كافة الأطراف السياسية بدعم المسار الديمقراطي ودعم المفوضية في الاستحقاق الانتخابي العام المقبل.



كما أشار رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا إلى توقيع اتفاقية تعاون مع بعثة الأمم المتحدة اليوم تتعلق بدعم المفوضية على مستوى الفني واللوجستي .

سبأ [06/ديسمبر/2017] طرابلس – سبأ :سبأ