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اجتماع تربوي بريمة يناقش الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية
[06/ديسمبر/2017] ريمة – سبأ:


ناقش اجتماع تربوي بمحافظة ريمة اليوم برئاسة المحافظ حسن عبدالله العمري، الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية.

واستعرض الاجتماع بحضور مدير مكتب التربية بالمحافظة حميد التوعري وضم مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالمكتب، مقترحات القيادات التربوية حول تجاوز التحديات التي تواجه الكوادر التعليمية وتخفيف معاناتهم.

وتطرق الاجتماع إلى الإجراءات الكفيلة بإنجاح العملية التعليمية بما يضمن إستمرار التعليم بمدارس المحافظة.

وفي الاجتماع أشاد المحافظ العمري بجهود كافة المعلمين في تأدية رسالتهم التربوية رغم الأوضاع التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار واستهدافه للمواطنين وتدمير البنية التحتية للشعب اليمني بما فيها قطاع التعليم.

وأكد أن المحافظة تعمل مع قيادة مكتب التربية على تدارس المعالجات العملية القابلة للتنفيذ لتخفيف حدة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمعلمين جراء العدوان والحصار.

فيما أكد مدير مكتب التربية بالمحافظة ضرورة إيجاد الحلول العاجلة لتخفيف معاناة منتسبي الجهاز الحكومي بصورة عامة والكادر التعليمي بشكل خاص والذي ضرب أروع الأمثلة في الصمود والتفاني خلال السنوات الماضية وحرصه على استمرار العملية التعليمية.

سبأ
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