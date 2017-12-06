عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مسيرات في الضفة وغزة منددة بنية الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني







شهدت مختلف المناطق والمدن الفلسطينية اليوم الأربعاء مسيرات وفعاليات منددة بنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيت إلى القدس المحتلة في خطابه المقرر مساء اليوم.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) ان مسيرات غاضبة انطلقت في كل مدارس الضفة الغربية المحتلة ندد خلالها طلبة المدارس بالقرار الأمريكي المرتقب بمشاركة العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية بالمحافظة.



واضافت ان الآلاف من المواطنين الفلسطينيين في عدد من مدن ومخيمات قطاع غزة شاركوا في مسيرات وتظاهرات وفعاليات جابت مدينتي غزة ورفح تنديداً بما سيعلنه ترامب مساء اليوم .. معربين عن استيائهم من القرارات الأميركية المنحازة لدولة الاحتلال.



واوضحت ان المشاركين في المسيرة هتفوا ضد الانحياز الأمريكي للكيان الصهيوني .. رافعين شعارات (القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية .. القدس عربية إسلامية، لن ننساك يا أقصى، القدس عروبتنا).



واشارت وكالة (وفا) الى المسيرة شهدت القاء عدد من الكلمات التي تؤكد على الوحدة الوطنية والالتفاف حول القيادة في مواجهة مخططات الاحتلال ضد القضية الفلسطينية .. محذرة من الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني أو نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة.



كما شددت الكلمات على أن القدس ستبقى البوصلة التي توجه إليها أنظار المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها .. محذرة من التداعيات الخطيرة التي سيتركها قرار ترامب ومطالبين الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم بالتدخل لثني ترامب عن قراراته ضد فلسطين والقدس المحتلة.



الفعاليات ان القرار الأمريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة للاحتلال ونقل السفارة اليها، مرفوض تماماً ويأتي في محاولة لفرض واقع سياسي جغرافي جديد في المنطقة.

سبأ [06/ديسمبر/2017] القدس المحتلة – سبأ :سبأ