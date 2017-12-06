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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:03:23م
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قيادة محافظة المحويت تهنئ بوأد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان
[06/ديسمبر/2017] المحويت - سبأ:


هنأت قيادة السلطة المحلية بمحافظة المحويت قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ والشعب اليمني، وأد الفتنة والقضاء على مؤامرة العدوان .

وأشاد قيادة محافظة المحويت بدور الجيش والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في إسقاط مؤامرة العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مؤكدة القضاء على الفتنة وإفشال مخطط العدوان رسالة لدول العدوان وكل من يحاول العبث بأمن وإستقرار الوطن أن الشعب اليمني عصي على المؤامرة ويرفض الذل والخنوع.

وأكدت وقوف أبناء المحويت إلى جانب الوطن والحفاظ على الأمن والإستقرار ووحدة الصف الوطني والتصدي لكل المؤامرات .

سبأ
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