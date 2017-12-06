محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بعمران يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار





ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم ضم حكماء وعقلاء المحافظة، الأوضاع بالمحافظة في ظل استمرار العدوان ومحاولته شق الصف الوطني .



وأكد اللقاء الذي حضره رئيس مجلس التلاحم القبلي بعمران جبران مرفق وعضو رابطة علماء اليمن العلامة محمد الماخذي وعقلاء ومشائخ وعلماء وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات، أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية.



كما أكد اللقاء أهمية التلاحم والاصطفاف الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد.



وأشاد بيان صادر عن اللقاء بدور الجيش والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والشرفاء من المؤتمر الشعبي والقوى الوطنية الذين وقفوا صفا واحدا في مواجهة مؤامرة العدوان.



وأكد البيان أهمية اضطلاع الأجهزة الأمنية في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة وتمزيق النسيج الاجتماعي .. مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.



واستنكر البيان استمرار تحالف العدوان في فرض الحصار وإغلاق المنافذ والذي ضاعف من معاناة الشعب اليمني.



سبأ [06/ديسمبر/2017] عمران – سبأ:سبأ