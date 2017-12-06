ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:03:23م
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقع وتحصينات العدو، فيما لقي العشرات من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
مسيرات في الضفة وغزة منددة بنية الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
شهدت مختلف المناطق والمدن الفلسطينية اليوم الأربعاء مسيرات وفعاليات منددة بنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيت إلى القدس المحتلة في خطابه المقرر مساء اليوم.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
آخر الأخبار:
الخارجية الروسية: الاستخبارات الأمريكية تمارس الضغوط على الصحفيين الروس  
الجبهة الثقافية تؤكد أن التصدي للعدوان أولوية لا يمكن التفريط بها
وقفتان بمديريات يريم والقطاع الأوسط بإب للتأكيد على وحدة الصف الوطني
مناقشة الأوضاع بمديرية الشعر بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
لقاء بعمران يؤكد أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار
[06/ديسمبر/2017] عمران – سبأ:


ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم ضم حكماء وعقلاء المحافظة، الأوضاع بالمحافظة في ظل استمرار العدوان ومحاولته شق الصف الوطني .

وأكد اللقاء الذي حضره رئيس مجلس التلاحم القبلي بعمران جبران مرفق وعضو رابطة علماء اليمن العلامة محمد الماخذي وعقلاء ومشائخ وعلماء وأعضاء المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات، أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار وتعزيز الجبهة الداخلية.

كما أكد اللقاء أهمية التلاحم والاصطفاف الوطني في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا ورفد جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد.

وأشاد بيان صادر عن اللقاء بدور الجيش والأجهزة الأمنية واللجان الشعبية والشرفاء من المؤتمر الشعبي والقوى الوطنية الذين وقفوا صفا واحدا في مواجهة مؤامرة العدوان.

وأكد البيان أهمية اضطلاع الأجهزة الأمنية في التصدي لكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المحافظة وتمزيق النسيج الاجتماعي .. مشددا على ضرورة أن تكون الأولوية التصدي للعدوان ورفد الجبهات بالمال والرجال.

واستنكر البيان استمرار تحالف العدوان في فرض الحصار وإغلاق المنافذ والذي ضاعف من معاناة الشعب اليمني.

سبأ
  المزيد من (محلي)
الجبهة الثقافية تؤكد أن التصدي للعدوان أولوية لا يمكن التفريط بها
وقفتان بمديريات يريم والقطاع الأوسط بإب للتأكيد على وحدة الصف الوطني
مناقشة الأوضاع بمديرية الشعر بإب
إصابة مواطن بجروح جراء القصف الصاروخي على رازح بصعدة
كسر زحف وهجوم على مواقع لمرتزقة العدوان بتعز
اجتماع تربوي بريمة يناقش الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية
تدمير آليتين وإعطاب ثالثة لمرتزقة العدوان بمديرية المتون بالجوف
قيادة محافظة المحويت تهنئ بوأد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان
مصرع عدد من مرتزقة العدوان بعملية هجومية بشبوة
وزير الكهرباء يهنئ قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بوأد الفتنة

العدوان السعودي على اليمن
الجبهة الثقافية تؤكد أن التصدي للعدوان أولوية لا يمكن التفريط بها
[06/ديسمبر/2017]
إصابة مواطن بجروح جراء القصف الصاروخي على رازح بصعدة
[06/ديسمبر/2017]
إصابة أربعة مواطنين بغارة استهدفت محطة وقود بالمخا
[06/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 60 غارة على محافظات الجمهورية
[06/ديسمبر/2017]
استشهاد طفلة وإصابة 13 مواطناً بغارة لطيران العدوان على مديرية مبين في حجة
[06/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by