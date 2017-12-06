الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م [06/ديسمبر/2017] زيوريخ – سبأ:

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.



وذكر (الفيفا) في بيان له ان المونديال لن يتأثر بأي شكل بعقوبة الإيقاف عن العمل الأولمبي مدى الحياة المفروضة على رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018م فيتالي موتكو.



واضاف البيان ان "(الفيفا) علم بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة بمشاركة الرياضيين الروس في الأولمبياد الشتوي المقبل.. وهذه القرارات لن يكون لها تأثير على استعدادات روسيا لاستضافة كأس العالم 2018م، حيث سنواصل العمل من أجل تقديم أفضل ما يمكن للبطولة".



وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف على اللجنة الأولمبية الروسية خلال اجتماعها بمدينة لوزان السويسرية إثر القضية الخاصة بادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس والتلاعب بعينات سحبت خلال أولمبياد سوتشي 2014م الشتوي للتستر على حالات تعاطي منشطات.



لكن اللجنة سمحت بمشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد بيونجتشانج 2018م، المقرر في فبراير المقبل بشروط محددة وكرياضيين مستقلين دون رفع العلم الروسي أو ترديد النشيد الروسي، وإنما سيحل مكانهما العلم والنشيد الأولمبيان.



وفرضت اللجنة عقوبة الإيقاف عن العمل الأولمبي مدى الحياة على موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي الذي كان وزيراً للرياضة في 2014م، ويرأس حالياً اللجنة المنظمة لمونديال 2018م.



ونفى موتكو الذي كان عضوا بمجلس الفيفا حتى مايو الماضي قبل حفل قرعة مونديال 2018م يوم الجمعة الماضي، وجود نظام ممنهج لانتشار المنشطات في روسيا.

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