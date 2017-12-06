ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 06:03:23م
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقع وتحصينات العدو، فيما لقي العشرات من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
مسيرات في الضفة وغزة منددة بنية الرئيس الأمريكي الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني
شهدت مختلف المناطق والمدن الفلسطينية اليوم الأربعاء مسيرات وفعاليات منددة بنية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيت إلى القدس المحتلة في خطابه المقرر مساء اليوم.
إرتفاع أسعار الذهب الى قرابة الـ 1269 دولار للاوقية
إرتفعت أسعار الذهب اليوم الاربعاء من أدنى مستوى في شهرين في ظل تراجع الدولار بفعل المخاوف المتعلقة بالتقدم في خطة إصلاح ضريبي أمريكية.
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.
آخر الأخبار:
الخارجية الروسية: الاستخبارات الأمريكية تمارس الضغوط على الصحفيين الروس  
الجبهة الثقافية تؤكد أن التصدي للعدوان أولوية لا يمكن التفريط بها
وقفتان بمديريات يريم والقطاع الأوسط بإب للتأكيد على وحدة الصف الوطني
مناقشة الأوضاع بمديرية الشعر بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  رياضة
الفيفا : العقوبات الأولمبية بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م
[06/ديسمبر/2017] زيوريخ – سبأ:
أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) أن العقوبات الأولمبية التي فرضت بحق روسيا لن تؤثر على بطولة كأس العالم 2018م لكرة القدم، التي تحتضنها 11 مدينة روسية.

وذكر (الفيفا) في بيان له ان المونديال لن يتأثر بأي شكل بعقوبة الإيقاف عن العمل الأولمبي مدى الحياة المفروضة على رئيس اللجنة المنظمة لمونديال 2018م فيتالي موتكو.

واضاف البيان ان "(الفيفا) علم بقرارات اللجنة الأولمبية الدولية المتعلقة بمشاركة الرياضيين الروس في الأولمبياد الشتوي المقبل.. وهذه القرارات لن يكون لها تأثير على استعدادات روسيا لاستضافة كأس العالم 2018م، حيث سنواصل العمل من أجل تقديم أفضل ما يمكن للبطولة".

وفرضت اللجنة الأولمبية الدولية الإيقاف على اللجنة الأولمبية الروسية خلال اجتماعها بمدينة لوزان السويسرية إثر القضية الخاصة بادعاءات الانتشار الممنهج والمدعوم من قبل الدولة للمنشطات بين الرياضيين الروس والتلاعب بعينات سحبت خلال أولمبياد سوتشي 2014م الشتوي للتستر على حالات تعاطي منشطات.

لكن اللجنة سمحت بمشاركة الرياضيين الروس في أولمبياد بيونجتشانج 2018م، المقرر في فبراير المقبل بشروط محددة وكرياضيين مستقلين دون رفع العلم الروسي أو ترديد النشيد الروسي، وإنما سيحل مكانهما العلم والنشيد الأولمبيان.

وفرضت اللجنة عقوبة الإيقاف عن العمل الأولمبي مدى الحياة على موتكو نائب رئيس الوزراء الروسي الذي كان وزيراً للرياضة في 2014م، ويرأس حالياً اللجنة المنظمة لمونديال 2018م.

ونفى موتكو الذي كان عضوا بمجلس الفيفا حتى مايو الماضي قبل حفل قرعة مونديال 2018م يوم الجمعة الماضي، وجود نظام ممنهج لانتشار المنشطات في روسيا.
سبأ
  المزيد من (رياضة)
الكاميرون بطلة أفريقيا لكرة القدم تقيل المدرب بروس
الإتحاد الأسترالي لكرة القدم يستعين بخبراء لاختيار مدرب جديد خلفا لبوستيكوجلو
العداء الجربي بطلا والحماطي وصيف لبطولة الضاحية بذمار
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
رئيس إتحاد الفيفا: الإتحاد لا يتدخل في أي تكهنات تتعلق بأي قضية
تأجيل سباق (فورمولا أي) للسيارات الكهربائية في مدينة ساو باولو إلى 2019م
الوحدة يفوز على شعب إب ويحرز كأس 30 نوفمبر لكرة السلة
غداً .. إسدال الستار على دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر بلقاء الأهلي ومايو
الدوري الفرنسي..باريس سان جيرمان يعبر تروا بثنائية
العروبة يعادل الوحدة في دوري أعياد أكتوبر ونوفمبر
العدوان السعودي على اليمن
الجبهة الثقافية تؤكد أن التصدي للعدوان أولوية لا يمكن التفريط بها
[06/ديسمبر/2017]
إصابة مواطن بجروح جراء القصف الصاروخي على رازح بصعدة
[06/ديسمبر/2017]
إصابة أربعة مواطنين بغارة استهدفت محطة وقود بالمخا
[06/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 60 غارة على محافظات الجمهورية
[06/ديسمبر/2017]
استشهاد طفلة وإصابة 13 مواطناً بغارة لطيران العدوان على مديرية مبين في حجة
[06/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by