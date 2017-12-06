وزير الكهرباء يهنئ قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى بوأد الفتنة [06/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

هنأت قيادة وزارة الكهرباء والطاقة قائد الثورة والمجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والشعب اليمني بوأد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان.



وأشاد وزير الكهرباء والطاقة المهندس لطف الجرموزي في إجتماع عقد بصنعاء اليوم ضم قيادة الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء وكهرباء ومناطق أمانة العاصمة، بدور الجيش والأمن واللجان الشعبية في إفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



وأكد أهمية إضطلاع الجميع بدورهم في تطبيع الأوضاع وتعزيز الأداء وتنفيذ المهام بصورة طبيعية والإلتزام الوظيفي .. لافتا إلى ضرورة إيجاد الحلول الكفيلة بتوفير الطاقة الكهربائية بما يعزز من الموارد المالية لصرف النفقات التشغيلية الضرورية والحد الأدنى من المرتبات.



واطلع الإجتماع الذي حضره وكيل الوزارة للشؤون الفنية المهندس حارث العمري ووكيل الشؤون المالية تقي الدين المطاع والوكيل المساعد لقطاع المشاريع أحمد المتوكل، على ما خلفته الأحداث المؤسفة من أضرار في محطات التحويل وشبكات الكهرباء في عدد من المناطق والأحياء في أمانة العاصمة .



وأشار مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس خالد راشد إلى أن محطة التوليد في منطقة السبعين تضررت بفعل الأحداث الأخيرة بالإضافة إلى تضرر عدد من شبكات الكهرباء في شارعي الجزائر وعمان ومنطقة حدة جوار مركز الكميم.



حضر الإجتماع مدير عام مكتب وزير الكهرباء المهندس وهب عبدالملك ونائبا مدير عام مؤسسة الكهرباء المهندس أسعد الأشول ومحمد الجمرة ونائب مدير عام كهرباء الأمانة معين الصعر ومدراء مناطق كهرباء الأمانة وعدد من المختصين.



وكان وزير الكهرباء والطاقة ومعه وكيل الوزارة للشؤون الفنية ومدير عام المؤسسة وعدد من مدراء مناطق كهرباء الأمانة، اطلعوا على الأضرار التي لحقت بمحطات التحويل وشبكات الكهرباء في عدد من المناطق بأمانة العاصمة، جراء إستهدافها من قبل العناصر التخريبية.



واستمع الوزير الجرموزي والوكيل العمري خلال زيارتهما لمحطة التحويل بمنطقة السبعين والتي تعمل بطاقة 40 ميجاوات وشبكات الكهرباء بشوارع الجزائر وعمان والكميم إلى شرح من المختصين حول الأضرار التي لحقت بالمحطة والشبكات.



ووجه الوزير الجرموزي المختصين برفع تقرير فني ومالي مفصل عن الأضرار بمحطة التحويل وشبكات الكهرباء المتضررة، ورفعها إلى قيادة الوزارة ليتسنى تقديمه إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات اللازمة.

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