إصابة مدنيين جراء سقوط قذيفة هاوفن على احد المستشفيات دمشق [06/ديسمبر/2017] دمشق – سبأ:

أصيب مدنيان بجروح اليوم الاربعاء نتيجة استهداف المجموعات المسلحة بقذيفة هاون احد المستشفيات في العاصمة السورية دمشق وذلك في خرق جديد لاتفاق منطقة تخفيف التوتر في منطقة الغوطة الشرقية.



وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) نقلاً عن مصدر في قيادة شرطة دمشق "أن قذيفة هاون أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطت في محيط مشفى العباسيين" بدمشق.



واضاف المصدر ان ذلك "تسبب بإصابة مدنيين اثنين بجروح ووقوع أضرار مادية بالممتلكات العامة والخاصة وعدد من المحال التجارية".



واشارت الوكالة الى ان المجموعات المسلحة انتهكت منذ توقيع اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية في يوليو الماضي مرات عديدة الاتفاق "عبر اعتدائها بالقصف الصاروخي والهاون على الأحياء السكنية في دمشق وريفها آخرها أمس الأول والتي أسفرت عن ارتقاء 3 شهداء وإصابة 15 شخصاً بجروح في منطقة العباسيين".



وكان الجيش السوري اعلن في 22 يوليو وقفاً للأعمال القتالية في عدد من مناطق غوطة دمشق الشرقية في إطار اتفاق مناطق تخفيف التوتر .

سبأ