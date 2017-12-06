الأرصاد يتوقع تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية [06/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة خلال الـ 24 ساعة القادمة وتكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.



وأكد المركز تأثر المناطق الجبلية بمحافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع ومناطق واسعة من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة تسببت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة الصغرى.



ونبه المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين في المحافظات المذكورة خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن من التدني الملحوظ في درجات الحرارة.



كما نبه المركز المزارعين في المحافظات الجبلية باتخاذ الاحتياطات اللازمة من أثار موجه البرد والصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية.

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