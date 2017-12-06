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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 04:32:52م
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقع وتحصينات العدو، فيما لقي العشرات من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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  محلي
الأرصاد يتوقع تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية
[06/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الأجواء الباردة خلال الـ 24 ساعة القادمة وتكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

وأكد المركز تأثر المناطق الجبلية بمحافظات صعدة وعمران وصنعاء وذمار والبيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع ومناطق واسعة من المحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية بكتلة هوائية باردة وجافة تسببت في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وخاصة الصغرى.

ونبه المركز في نشرته اليوم تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) المواطنين في المحافظات المذكورة خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن من التدني الملحوظ في درجات الحرارة.

كما نبه المركز المزارعين في المحافظات الجبلية باتخاذ الاحتياطات اللازمة من أثار موجه البرد والصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية.
سبأ
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