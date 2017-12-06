[06/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 60 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية والمنشئات العامة والخاصة .
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 27 غارة على أمانة العاصمة صنعاء ، استهدفت أربع منها جسر الرئاسة وغارتين بوابة الرئاسة ، وشن تسع غارات على القصر الجمهوري و غارة على منصة السبعين وخمس غارات على حي الكميم .
كما شن طيران العدوان غارتين على المدرسة الفنية وسط العاصمة ، وغارتين على المصباحي وغارة على منطقة حدة ، وفي محافظة صنعاء شن الطران ثلاث غارات على مديرية سنحان .
وأوضح المصدر أن ستة مواطنين استشهدوا في استهداف سيارة مواطن في آل مقنع بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة ، كما استشهد ثمانية آخرين جراء استهداف سيارة من قبل طيران العدوان في منطقة الغور بمديرية غمر .
وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه ، و أربع غارات على منطقة الغور بمديرية غمر و ثلاث غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف و غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح .
وتعرضت منطقتي آل مقنع وآل طارق بمديرية منبه و منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ، وأطلق العدوان أكثر من 200 صاروخ على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .
ولفت المصدر إلى استشهاد طفلة و إصابة 13 مواطناً جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة بني شمسان بمديرية مبين محافظة حجة ، كما أصيب مواطن إثر غارة لطيران العدوان على الخط العام في منطقة نجر بمديرية عيال سريح في محافظة عمران .
وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة و غارة على مدينة الحديدة و 11 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، كما شن أكثر من 12 غارة شمال يختل بمديرية المخا في محافظة تعز .
ووفقاً للمصدر شن طيران العدوان غارتين على منطقة وادي جارة في جيزان و قصفت مروحيات الأباتشي الوادي بـ 25 صاروخاً ، كما قصفت قرية قوى بـ 10 صواريخ .
سبأ