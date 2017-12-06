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طيران العدوان يشن أكثر من 60 غارة على محافظات الجمهورية
[06/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 60 غارة على عدد من محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية أدت إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى وتدمير البنية التحتية والمنشئات العامة والخاصة .

وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن 27 غارة على أمانة العاصمة صنعاء ، استهدفت أربع منها جسر الرئاسة وغارتين بوابة الرئاسة ، وشن تسع غارات على القصر الجمهوري و غارة على منصة السبعين وخمس غارات على حي الكميم .

كما شن طيران العدوان غارتين على المدرسة الفنية وسط العاصمة ، وغارتين على المصباحي وغارة على منطقة حدة ، وفي محافظة صنعاء شن الطران ثلاث غارات على مديرية سنحان .

وأوضح المصدر أن ستة مواطنين استشهدوا في استهداف سيارة مواطن في آل مقنع بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة ، كما استشهد ثمانية آخرين جراء استهداف سيارة من قبل طيران العدوان في منطقة الغور بمديرية غمر .

وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارتين على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه ، و أربع غارات على منطقة الغور بمديرية غمر و ثلاث غارات على منطقة الصوح بمديرية كتاف و غارة على منطقة آل علي بمديرية رازح .

وتعرضت منطقتي آل مقنع وآل طارق بمديرية منبه و منطقة الغور بمديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي ، وأطلق العدوان أكثر من 200 صاروخ على مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية .

ولفت المصدر إلى استشهاد طفلة و إصابة 13 مواطناً جراء غارة لطيران العدوان استهدفت منزل أحد المواطنين في منطقة بني شمسان بمديرية مبين محافظة حجة ، كما أصيب مواطن إثر غارة لطيران العدوان على الخط العام في منطقة نجر بمديرية عيال سريح في محافظة عمران .

وذكر المصدر أن طيران العدوان شن ثلاث غارات على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة و غارة على مدينة الحديدة و 11 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة ، كما شن أكثر من 12 غارة شمال يختل بمديرية المخا في محافظة تعز .

ووفقاً للمصدر شن طيران العدوان غارتين على منطقة وادي جارة في جيزان و قصفت مروحيات الأباتشي الوادي بـ 25 صاروخاً ، كما قصفت قرية قوى بـ 10 صواريخ .

سبأ
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