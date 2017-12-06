محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استشهاد طفلة وإصابة 13 مواطناً بغارة لطيران العدوان على مديرية مبين في حجة حجة- سبأ:



استشهدت طفلة وأصيب 13 مواطناً آخرين بينهم نساء وأطفال جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم على مديرية مبين بمحافظة حجة .



وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات المشتركة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل احد المواطنين بمنطقة شمسان في مديرية مبين ما أدى إلى استشهاد طفلة في الثامنة من عمرها وإصابة 13 مواطناً آخرين ، وتدمير المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة .



وأدان المصدر استمرار طيران العدوان في استهداف المواطنين وتكثيف غاراته الإجرامية على مختلف مديريات المحافظة

سبأ [06/ديسمبر/2017]سبأ