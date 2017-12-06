ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:14:38ص
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقع وتحصينات العدو، فيما لقي العشرات من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
طيران العدوان يشن أكثر من 60 غارة على محافظات الجمهورية
استشهاد طفلة وإصابة 13 مواطناً بغارة لطيران العدوان على مديرية مبين في حجة
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجوف
طيران العدوان يشن أكثر من 12 غارة على يختل بتعز
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
استشهاد طفلة وإصابة 13 مواطناً بغارة لطيران العدوان على مديرية مبين في حجة
[06/ديسمبر/2017]
حجة- سبأ:

 استشهدت طفلة وأصيب 13 مواطناً آخرين بينهم نساء وأطفال جراء غارة شنها طيران العدوان السعودي الأمريكي اليوم على مديرية مبين بمحافظة حجة .

وأوضح مصدر مسئول بغرفة العمليات المشتركة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل احد المواطنين بمنطقة شمسان في مديرية مبين ما أدى إلى استشهاد طفلة في الثامنة من عمرها وإصابة 13 مواطناً آخرين ، وتدمير المنزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة .

وأدان المصدر استمرار طيران العدوان في استهداف المواطنين وتكثيف غاراته الإجرامية على مختلف مديريات المحافظة

سبأ
  المزيد من (محلي)
طيران العدوان يشن أكثر من 60 غارة على محافظات الجمهورية
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجوف
طيران العدوان يشن أكثر من 12 غارة على يختل بتعز
طيران العدوان يشن أربع غارات على العاصمة صنعاء
وقفة لأبناء مديرية برط بالجوف تأييدا للأمن والإستقرار
مسيرة حاشدة بالحديدة تبارك إخماد الفتنة وبسط الأمن
خمسة صواريخ زلزال1 تستهدف مرتزقة الجيش السعودي جنوب صحراء ميدي
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
الدفاع والأركان ينعيان العميد الركن عبدالله العكيمي
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 60 غارة على محافظات الجمهورية
[06/ديسمبر/2017]
استشهاد طفلة وإصابة 13 مواطناً بغارة لطيران العدوان على مديرية مبين في حجة
[06/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أكثر من 12 غارة على يختل بتعز
[05/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على العاصمة صنعاء
[05/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[05/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by