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آخر تحديث: الأربعاء، 06 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:14:38ص
القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقع وتحصينات العدو، فيما لقي العشرات من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.
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القوة الصاروخية والمدفعية تواصل دك مواقع العدو ومصرع العشرات بعمليات نوعية
[06/ديسمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

واصلت القوة الصاروخية والمدفعية دك مواقع وتحصينات العدو، فيما لقي العشرات من جنود الجيش السعودي ومرتزقته مصرعهم في عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة المدفعية استهدفت تجمعات للجنود السعوديين في برج الخشل بجيزان ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، فيما استهدفت القوة الصاروخية بصلية من صواريخ الكاتيوشا تجمعاً للجنود السعوديين ومرابض المدفعية في جبل قيس كما استهدفت تجمعات أخرى لهم وللمرتزقة في بوابة الموسم ، واستهدف قصف مدفعي تجمعات للمرتزقة في الرمضة والطوال .

وفي عسير أكد المصدر مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي في عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على تبة الخزان قبالة منفذ علب ، كما تم إعطاب آلية عسكرية سعودية في موقع الهجلة بنجران بقصف مدفعي للجيش واللجان .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا هجوماً على المنعطف بمنطقة الساق في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة خلفت قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة.

وأفشل الجيش واللجان والشعبية محاولة تسلل للمرتزقة في جبهة حمير من اتجاه الكدمة بمحافظة تعز وكبدوهم خسائر في الأرواح.

وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة انفجرت بمرتزقة العدوان أثناء محاولة تسللهم باتجاه مواقع الجيش واللجان في كلابة.. مبينا أنه تم قنص 14 من المرتزقة في مناطق متفرقة بجبهات ومحاور تعز.

وتواصلت عمليات الجيش واللجان الشعبية بمحافظة الجوف، حيث شنوا هجوماً على مواقع مرتزقة العدوان في وادي شواق وصابر وكبدوهم خسائر في الأرواح، فيما لقي اثنان من المرتزقة مصرعهما بعمليتي قنص في الباحث بمديرية الغيل.

ودكت القوة المدفعية مواقع المرتزقة في وادي شواق وصابر وتجمعات لهم في التبة البيضاء وغرب معسكر السلان بمديرية المصلوب، واستهدفت تجمع آليات للمرتزقة في الغيل وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخ كاتيوشا تجمعات لمرتزقة العدوان في الحزم وسيارات الإسعاف هرعت للمكان.

وحسب المصدر لقي المرتزق محمد معصار أبو حاتم عمليات الكتيبة الثانية في اللواء 310 مصرعه بجبهة نهم .

وفي ميدي نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على مواقع المرتزقة في صحراء ميدي وسقوط عشرات قتلى وجرحى في صفوفهم واعطاب مدرعتين وآليتين عسكريتين خلال العملية .

وأشار المصدر إلى أنه ترافق مع العملية اطلاق خمسة صواريخ نوع زلزال1 وقصف مدفعي مكثف على تجمعات للمرتزقة شمال وجنوب صحراء ميدي.

كما أكد المصدر قنص سبعة من المرتزقة شمال صحراء ميدي.

سبأ
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