[05/ديسمبر/2017]
الجوف - سبأ :
استهدف الجيش واللجان الشعبية اليوم تجمعات لمرتزقة العدوان في الحزم بالجوف.
وأشار مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا بصاروخ كاتيوشا تجمعات للمرتزقة في الحزم خلف خسائر في صفوفهم.. لافتا إلى سيارات الإسعاف هرعت للمكان المستهدف.
وفي مديرية المصلوب استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات للمرتزقة في التبة البيضاء وغرب معسكر السلان محققة إصابات مباشرة.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمع للمرتزقة وآلياتهم في مديرية الغيل موقعة قتلى وجرحى في صفوفهم .
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