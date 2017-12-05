ابحث عن:
بحث تفصيلي
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - ديسمبر - 2017 الساعة 11:46:12م
الرئيس الصماد يوجه كلمة هامة حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة وعدد من المناطق
وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة هامة مساء اليوم إلى جماهير الشعب اليمني العظيم تناولت الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المناطق في بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين وفيما يلي نص الكلمة :
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجوف
طيران العدوان يشن أكثر من 12 غارة على يختل بتعز
طيران العدوان يشن أربع غارات على العاصمة صنعاء
وقفة لأبناء مديرية برط بالجوف تأييدا للأمن والإستقرار
الصفحة الرئيسية
رئيس الجمهورية
تقارير وحوارات
ثقافة
سياحة
أحزاب ومنظمات
العدوان السعودي على اليمن
للإعلان على الموقع
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
محلي
اسم المرسل :
بريد المرسل :
اسم المستقبل :
بريد المستقبل
طيران العدوان يشن أكثر من 12 غارة على يختل بتعز
[05/ديسمبر/2017]
تعز - سبأ :
شن طيران العدوان السعودي الأمريكي أكثر من 12 غارة على مديرية المخا بمحافظة تعز.
وأوضح مصدر محلي بالمديرية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان استهدف بأكثر من 12 غارة منطقة يختل في المخا خلال الساعات الماضية.
سبـأ
المزيد من (محلي)
قصف صاروخي ومدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجوف
طيران العدوان يشن أربع غارات على العاصمة صنعاء
وقفة لأبناء مديرية برط بالجوف تأييدا للأمن والإستقرار
مسيرة حاشدة بالحديدة تبارك إخماد الفتنة وبسط الأمن
خمسة صواريخ زلزال1 تستهدف مرتزقة الجيش السعودي جنوب صحراء ميدي
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
الدفاع والأركان ينعيان العميد الركن عبدالله العكيمي
وزارة المياه تهنئ القيادة والشعب اليمني بإسقاط مؤامرة العدوان
الرئيس الصماد يوجه كلمة هامة حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة وعدد من المناطق
إجتماع يناقش الأوضاع المحلية والأمنية بالجوف
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن أكثر من 12 غارة على يختل بتعز
[05/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن أربع غارات على العاصمة صنعاء
[05/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن 11 غارة على حرض وميدي
[05/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف منزل مواطن بمديرية مبين بحجة
[05/ديسمبر/2017]
طيران العدوان الحربي والأباتشي يقصف مناطق متفرقة بجيزان
[05/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
|
اتفاقية استخدام الموقع
|
الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by