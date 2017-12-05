وقفة لأبناء مديرية برط بالجوف تأييدا للأمن والإستقرار

الجوف - سبأ :

أقيم بمديرية برط العنان محافظة الجوف اليوم وقفة قبلية تأييدا للأمن والإستقرار وإخماد الفتنة التي اشعلتها عناصر تخريبية بالعاصمة صنعاء.



وفي الوقفة التي حضرها عقلاء وحكماء المحافظة، أشاد المحافظ سام علي الملاحي بالمواقف الوطنية لأبناء المحافظة في مساندة الأجهزة الأمنية ورفض الفوضى والتخريب.

وثمن موقف أعضاء وقيادات المؤتمر وإدانتهم لأعمال العنف وإثارة الفتنة .. داعيا إلى وحدة الصف وطي مرحلة الماضي والإستمرار في الصمود لمواجهة العدوان.



فيما بارك المشاركون إخماد الفتنة وإسقاط مؤامرة العدوان .. مؤكدين وقوفهم إلى جانب الدولة المضي في التضحية والتصدي والصمود في وجه العدوان حتى تحرير كل شبر من أرض الوطن.

[05/ديسمبر/2017]سبـأ