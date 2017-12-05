[05/ديسمبر/2017]
ميدي - سبأ :
أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليوم خمسة صواريخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي في ميدي.
وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية أطلقت خمسة صواريخ زلزال 1 على تجمعات مرتزقة الجيش السعودي جنوب صحراء ميدي.
وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت أيضا تجمعات مرتزقة الجيش السعودي بنفس المنطقة.
وأكد المصدر سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي خلال هجوم على مواقعهم جنوب صحراء ميدي.
وذكر المصدر أنه تم خلال الهجوم على مواقع المرتزقة تدمير أربع آليات عسكرية.
سبـأ