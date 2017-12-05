الرئيس الصماد يوجه كلمة هامة حول الأحداث الأخيرة التي شهدتها العاصمة وعدد من المناطق وجه الأخ صالح علي الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى كلمة هامة مساء اليوم إلى جماهير الشعب اليمني العظيم تناولت الأحداث المؤسفة التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المناطق في بعض المحافظات خلال اليومين الماضيين وفيما يلي نص الكلمة :