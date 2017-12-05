محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الدفاع والأركان ينعيان العميد الركن عبدالله العكيمي صنعاء - سبأ :

نعت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة العميد الركن عبدالله علي صالح العكيمي رئيس أركان المنطقة العسكرية الثانية رئيس أركان اللواء 27 ميكا الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره.

وأشار بيان النعي إلى أن الشهيد يعد واحدا من أبرز القيادات الوطنية الذين كان لهم إسهاما في خدمة الوطن من خلال عمله القيادي في القوات المسلحة .



وأشاد بأدوار الشهيد ومشاركته في التصدي لقوى الشر والعدوان، حيث شارك في كل من جبهة بيحان وغيرها من جبهات القتال وأخيرا مشاركته في مواجهة العناصر الخارجة عن النظام والقانون بتطهير خط صنعاء صرواح وأيضا المشاركة في إقتحام معسكر ريمة حميد والمواجهة في دار سلم الذي جرح فيها.



ولفت البيان إلى أن الشهيد قدم أيضا اثنين من أبناءه شهداء وهما هلال ومحمد.



وعدد البيان المناصب التي تولاها الشهيد عدد من المناصب القيادية العسكرية منها قائد شرطة اللواء 35 مدرع وقائد كتيبة وقائد معسكر الحمزة في اللواء 35 مدرع وقائد اللواء 19 مشاة، والشهيد من خريجي الكلية الحربية الدفعة 24 والدفعة السادسة من كلية القيادة والاركان، شارك في عدد من الدورات التخصصية العسكرية والثقافية.



هذا وسيوارى جثمان الشهيد الثرى بمقبرة الشهداء بأمانة العاصمة الخميس القادم بعد الصلاة عليه في جامع الشهداء الساعة التاسعة صباحا.



تغمد الله الشهيد وأسكنه فسيح جنانه وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنا إليه راجعون ".

سبـأ [05/ديسمبر/2017]سبـأ