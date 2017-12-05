[05/ديسمبر/2017]
صنعاء - سبأ :
رفعت وزارة المياه والبيئة برقية تهنئة لقائد الثورة السيد عبدالملك بن بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى الأخ صالح الصماد والشعب اليمني بالإنجاز الكبير المتمثل في إسقاط مؤامرة العدوان ووأد الفتنة.
وعبرت الوزارة والهيئات والمؤسسات التابعة لها عن الشكر والتقدير للرجال الأوفياء من أبناء القوات المسلحة والأمن واللجان الشعبية الذين أخذوا على عاتقهم مواجهة العدوان الغاشم وإفشال مخططاته.
وأشادت بالموقف المشرف لقيادات المؤتمر الشعبي العام وجميع القوى الحية والتي رفضت الفتنة .. مؤكدة أهمية الشراكة مع شرفاء وقيادات المؤتمر الشعبي الوطنية والمكونات السياسية على قاعدة الوطن يتسع للجميع.
سبـأ