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مناقشة سبل دعم المنظمات لمراكز الغسيل الكلوي بالحديدة
[05/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:



ناقش محافظ الحديدة حسن أحمد الهيج اليوم مع عدد من المنظمات العاملة في المجال الصحي بالمحافظة، آلية دعم وتقديم المحاليل والأدوية لمرضى مراكز الغسيل الكلوي بالمحافظة.

وفي الإجتماع شدد المحافظ الهيج على ضرورة توفير المواد الأساسية التي يفتقر إليها مرضى الغسيل الكلوي .. لافتا إلى أن هناك عجز شديد في المواد الطبية والمحاليل التي تحتاجها المراكز للمرضى.

ولفت إلى دور المنظمات الدولية العاملة في المحافظة في إنقاذ المرضى من خلال توفير المواد الطبية والمحاليل العاجلة .

فيما أشار مدير مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالرحمن جارالله ومدير مراكز الغسيل الكلوي الدكتور أيمن كمال إلى أن مرضى الفشل الكلوي بالمحافظة يهددهم الموت في أي لحظة نظرا للنقص الحاد في جلسات الغسيل والتي تتوفر حاليا بمراكز الغسيل في مدينة الحديدة وباجل وزبيد والقناوص.

وبينا أن عدد حالات مرضى الفشل الكلوي في المحافظة والذين يخضعون لجلسات الغسيل 732 حالة يحتاجون لأكثر من أربعة آلاف و318 جلسة غسيل شهريا .

وشددا الدكتور جارالله والدكتور كمال على ضرورة توفير المحاليل والأدوية الخاصة بجلسات الغسيل، بعيدا عن الروتين الذي تعتمده المنظمات والذي سيفاقم الوضع الصحي لمرضى الفشل الكلوي في المحافظة.

من جانبها أكدت ممثلة منظمة رعاية الأطفال الدكتورة مريم دوغان، أهمية إعداد قاعدة بيانات عن الإحتياج الذي يتطلب توفيره بما يمكن تقديمها بصورة عاجلة للمراكز .

بدورها أشارت ممثلة منظمة الصحة العالمية كاثرين اومبيرج إلى الوضع الذي يعاني منه مرضى مركز الغسيل الكلوي، ووعدت ببذل الجهود من قبل المنظمة تجاه مرضى الغسيل الكلوي نظرا لحالتهم الإنسانية وخاصة مع إستمرار الحرب .

حضر الإجتماع مدير عام الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين عبدالله رازح ونائب رئيس هيئة مستشفى الثورة الدكتور عبدالله الزحيري ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور محمد قطقط ومدير الطوارئ بمكتب الصحة العالمية بالمحافظة أحمد الصوفي .

سبأ
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