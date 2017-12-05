محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إختتام دورة خاصة في الإسعافات الأولية بالحديدة







اختتمت بمحافظة الحديدة اليوم دورة تدريبية خاصة في مجال الإسعافات الأولية، نظمها فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالحديدة بدعم الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر.



هدفت الدورة إكساب 50 مشاركا ومشاركة من متطوعي ومدربي الهلال ومن المجتمعات المحلية مهارات في الإسعافات الأولية وتنمية قدراتهم ورفع الوعي الصحي وتأهيل وتدريب عددا من الكوادر الشبابية والمهتمة بالمجال الصحي.



وفي الإختتام ألقيت كلمات من مسئول الإسعافات الأولية ومدير مشروع إستجابة الكوليرا في الهلال الأحمر الدكتور عمر خالد العامري وعن فرع الهلال الأحمر بالحديدة نورية الحاشدي وعن المدربين أحمد الحكمي، أشارت إلى أنه تم خلال الدورة تعزيز قدرات المتدربين بمهارات في مجال الإسعافات الأولية .



وأوضحت الكلمات أن المنهج الذي تم إعداده وإقراره في المركز الرئيسي من فروع الهلال سيوحد آلية التدريب ليصبح الشخص قادر على تطبيقها بشكل عملي وصحيح.



وفي حفل الإختتام تم توزيع الشهادات التقديرية على المشاركين والمشاركات.

سبأ [05/ديسمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ