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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - ديسمبر - 2017 الساعة 07:09:15م
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الاتحاد الأوروبي يحذر ترامب من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل
[05/ديسمبر/2017] بروكسل - سبأ:
قالت مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني اليوم الثلاثاء إن "أي تصرف من شأنه تقويض" جهود السلام الرامية لإقامة دولتين منفصلتين للإسرائيليين والفلسطينيين "يجب تفاديه تماما".

وبحسب وكالة أنباء (رويترز) فقد كانت موجيريني تتحدث وهي تقف بجوار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون أثناء زيارته لبروكسل في الوقت الذي يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت "يتعين إيجاد سبيل من خلال المفاوضات لحل مسألة وضع القدس كعاصمة مستقبلية للدولتين".. مؤكدة على دعم الاتحاد الأوروبي لجهود كسر جمود محادثات السلام.

وأضافت إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وعددها 28 دولة سيبحثون المسألة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بروكسل يوم الاثنين المقبل على أن يعقدوا اجتماعا مماثلا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في أوائل العام المقبل.
سبأ
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