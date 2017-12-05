الكاميرون بطلة أفريقيا لكرة القدم تقيل المدرب بروس [05/ديسمبر/2017] ياوندي- سبأ:

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن إقالة المدرب هوجو بروس من قيادة المنتخب الوطني بعد مرور أقل من عام واحد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية وقبل شهرين فقط من انتهاء عقده الممتد لعامين.



وقاد مدرب بلجيكا السابق البالغ عمره 65 عاما منتخب الكاميرون للفوز بكأس الأمم في بداية العام الجاري في الجابون بعد التفوق في النهائي على مصر.



وقال الاتحاد الكاميروني في بيان له اليوم الثلاثاء: إن الظهور بشكل متواضع في كأس القارات في روسيا ثم الفشل في التأهل لكأس العالم 2018 وراء الانفصال عن بروس.



وأضاف البيان الذي أشار أيضا إلى من أسباب الإقالة رفض بروس الإقامة في الكاميرون ودخوله في خلافات مع بعض اللاعبين "لم يتمكن بروس من قيادة الكاميرون إلى كأس العالم 2018 في روسيا".



وكان بروس يأمل في تمديد عقده وقيادة الفريق في رحلة الدفاع عن لقب كأس الأمم 2019 خاصة أنه من المفترض إقامة البطولة في الكاميرون.

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