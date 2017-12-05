قيادة محافظة لحج تبارك وأد الفتنة وإنهاء مؤامرة العدوان [05/ديسمبر/2017] لحج - سبأ:

باركت قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج والقيادات الأمنية والعسكرية والشرفاء من أبناء لحج قائد الثورة عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى واللجنة الثورية العليا والشعب اليمني، بوأد الفتنة وإنهاء مخططات العدوان.



وأشار محافظ لحج إلى أن تلك المؤامرة فشلت في تحقيق أهداف العدوان السعودي الأمريكي في العاصمة صنعاء وكافة المحافظات .. مؤكدا إستمرار أبناء محافظة لحج في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المحافظة والوقوف إلى جانب القيادة السياسية ورجال الجيش واللجان الشعبية في كافة جبهات العزة والكرامة والإباء بالمحافظة.

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