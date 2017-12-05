لقاءات قبلية بمحافظة ريمة مباركة لإخماد الفتنة [05/ديسمبر/2017] ريمة - سبأ:

نظم أبناء قبائل مديريات محافظة ريمة اليوم لقاءات قبلية مؤيدة لإخماد الفتنة وإنهاء مؤامرات العدوان.



وباركت قبائل مديريات الجبين، كسمة، الجعفرية، السلفية، بلاد الطعام، مزهر هذا الإنجاز الذي أسقط رهان العدوان في إشعال حرب أهلية بين أبناء الوطن بهدف إخضاع اليمنيين.



وأكد المشاركون في اللقاءات القبلية التي شارك فيها المشائخ والأعيان ولوجهاء والقيادات المحلية والمجتمعية، أهمية تعزيز التلاحم والإصطفاف الوطني في مواجهة العدوان ومخططاتها التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مشيدين بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مختلف مواقع العزة والشرف.



وطالب أبناء قبائل ريمة كافة القبائل بمساندة الأجهزة الأمنية في تعزيز الأمن والإستقرار والسلم الإجتماعي في العاصمة صنعاء والمحافظات.



ودعت بيانات صادرة عن اللقاءات المكونات والقوى السياسية إلى تحمل المسؤولية في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره .. مشددة على ضرورة الشراكة مع كافة المكونات السياسية على قاعدة " الوطن يتسع للجميع ".

سبأ