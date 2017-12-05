محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العاصمة صنعاء تشهد مسيرة جماهيرية حمدا لله على تجاوز المحنة ودعما للدولة

شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف تحت عنوان " حمدا لله على تجاوز المحنة ودعما للدولة".



وحمل المشاركون في المسيرة التي خرجت استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي علم الجمهورية اليمنية وشعارات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، واللافتات الداعية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية.



وفي المسيرة التي شهدت مشاركة نسائية كبيرة، حمل المشاركون لافتات تؤكد استمرار صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف أمنه واستقراره ونسيجه الاجتماعي.



وفي المسيرة الجماهيرية أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، أن اليمن انتصر لقضيته وللجميع ولم ينتصر لحزب أو مذهب.. وقال " حاولنا تجنب المؤامرة التي تحاك من الخارج ولم نكن حتى نتمنى أن يحصل ما حصل".



وأضاف " لدينا وثائق رسمية تؤكد أن أبناء زايد والسعودية هم وراء هذه المؤامرة التي تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي ووحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية ".



وقال " نحن في واقع جديد ويمن يتغلب فيه أبناء الشعب اليمني على كل المؤامرات ونحن مع أخوة الجميع، وقد عرفنا أنهم مخدوعون من الخارج، ولا توجد لدينا نزعة انتقامية ".



وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة والتعاون مع الأجهزة الأمنية.. مشددا على القوة الصاروخية الإستمرار في عملية التطوير حتى إيقاف العدوان.



وأدان حماقة رئيس أمريكا ترامب ومحاولته إعلان القدس عاصمة للكيان الغاصب .. مؤكدا وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل خطوة يتخذها في وجه الإحتلال الصهيوني.



وألقيت خلال المسيرة الجماهيرية كلمات باركت للشعب اليمني وأد الفتنة وإنهاء مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وتمزيق وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية.



وأكدت إستمرار أبناء اليمن في الصمود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي وما يرتكبه من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية.



تخلل المسيرة قصيدة للشاعر أمين الجوفي وقصيدة لشاعر نهم عباد أبو حاتم.



سبأ [05/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:شهدت العاصمة صنعاء اليوم مسيرة جماهيرية حاشدة شارك فيها الآلاف تحت عنوان " حمدا لله على تجاوز المحنة ودعما للدولة".وحمل المشاركون في المسيرة التي خرجت استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي علم الجمهورية اليمنية وشعارات الحرية المناهضة للسياسة الأمريكية في المنطقة، واللافتات الداعية إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والصهيونية.وفي المسيرة التي شهدت مشاركة نسائية كبيرة، حمل المشاركون لافتات تؤكد استمرار صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف أمنه واستقراره ونسيجه الاجتماعي.وفي المسيرة الجماهيرية أكد رئيس اللجنة الثورية العليا محمد علي الحوثي، أن اليمن انتصر لقضيته وللجميع ولم ينتصر لحزب أو مذهب.. وقال " حاولنا تجنب المؤامرة التي تحاك من الخارج ولم نكن حتى نتمنى أن يحصل ما حصل".وأضاف " لدينا وثائق رسمية تؤكد أن أبناء زايد والسعودية هم وراء هذه المؤامرة التي تستهدف تمزيق النسيج الإجتماعي ووحدة الصف الوطني والجبهة الداخلية ".وقال " نحن في واقع جديد ويمن يتغلب فيه أبناء الشعب اليمني على كل المؤامرات ونحن مع أخوة الجميع، وقد عرفنا أنهم مخدوعون من الخارج، ولا توجد لدينا نزعة انتقامية ".وأكد رئيس اللجنة الثورية العليا أهمية تضافر الجهود لتجاوز التحديات الراهنة والتعاون مع الأجهزة الأمنية.. مشددا على القوة الصاروخية الإستمرار في عملية التطوير حتى إيقاف العدوان.وأدان حماقة رئيس أمريكا ترامب ومحاولته إعلان القدس عاصمة للكيان الغاصب .. مؤكدا وقوف الشعب اليمني إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل خطوة يتخذها في وجه الإحتلال الصهيوني.وألقيت خلال المسيرة الجماهيرية كلمات باركت للشعب اليمني وأد الفتنة وإنهاء مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وتمزيق وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية.وأكدت إستمرار أبناء اليمن في الصمود لمواجهة العدوان السعودي الأمريكي وما يرتكبه من جرائم ومجازر يندى لها جبين الإنسانية.تخلل المسيرة قصيدة للشاعر أمين الجوفي وقصيدة لشاعر نهم عباد أبو حاتم.سبأ