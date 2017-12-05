وكيل محافظة المحويت يطلع على سير العمل في عدد من المكاتب







اطلع وكيل أول محافظة المحويت الدكتور عبدالله الحمزي على سير العمل في عدد من المكاتب الخدمية بالمحافظة.



وأكد الوكيل الحمزي أهمية إضطلاع المؤسسات والأجهزة الحكومية بمهامها في تطبيع الأوضاع بما يخدم المجتمع .. لافتا إلى أهمية تعزيز أداء المكاتب الخدمية المرتبطة بحياة المواطنين خاصة مكاتب الصحة والتعليم والأشغال العامة والطرق والتجارة والنظافة والمياه.



وشدد على أهمية دور المتابعة المستمرة لسير الأداء الخدمي وتوفير الإحتياجات الأساسية للمواطنين .. مؤكدا ضرورة تضافر جهود الجميع في تعزيز الأمن والإستقرار .



وأشاد بجهود قيادات ومسئولي السلطة المحلية في المحافظة والمشائخ ووقوفهم صفا واحدا في مواجهة العدوان ومؤامراته .. داعيا إلى إستمرار الصمود في الدفاع عن الوطن وأمنه وإستقراره وإفشال مخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وغنسانا .

سبأ [05/ديسمبر/2017] المحويت - سبأ:سبأ