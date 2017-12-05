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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:50:57م
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إستشهاد ستة مواطنين في غارة لطيران العدوان على صعدة
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صورة أرشيفية
إستشهاد ستة مواطنين في غارة لطيران العدوان على صعدة
[05/ديسمبر/2017]
صعدة – سبأ:




استشهد ستة مواطنين اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي إستهدفت سيارة مواطن بمديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة .

وأوضح مصدر محلي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على سيارة مواطن بمنطقة آل مقنع ما أدى إلى إستشهاد ستة مواطنين كحصيلة أولية.

وأدان المصدر بشدة إستمرار تحالف العدوان في إستهداف المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .. معتبرا هذه الجريمة، تضاف إلى رصيد تحالف العدوان الإجرامي بحق أبناء الشعب اليمني منذ يقارب ثلاث سنوات في ظل تواطؤ أممي ودولي معيب.

سبأ
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