اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقرار الدولار بعد صعوده والإسترليني يقلص خسائره







استقر الدولار يوم الثلاثاء بعدما سجل أكبر صعود يومي له خلال أسبوع في الجلسة السابقة مع هيمنة الحذر قبل إقرار قانون إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة بينما تعافى الجنيه الاسترليني من خسائره المبكرة.



واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات رئيسية عند 93.134 بعدما ارتفع نحو 0.3 في المائة في الجلسة السابقة مسجلا أكبر صعود يومي له منذ 28 نوفمبر.



ورغم تعافي الدولار قليلا بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في شهرين الأسبوع الماضي، يتوقع المحللون في السوق أن تكون مكاسب العملة الأمريكية في العام القادم محدودة حيث من المرجح أن يكون اليورو هو المستفيد.



واستقر اليورو بشكل عام مقابل الدولار عند 1.1856 دولار.



وقلص الاسترليني خسائره المبكرة ليجري تداوله منخفضا 0.4 في المائة عند 1.3420 دولار وسط خيبة أمل من غياب اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما دفع بعض المستثمرين لخفض رهاناتهم على ارتفاع العملة.

سبأ [05/ديسمبر/2017] لندن- سبأ:سبأ