ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:50:57م
الرئيس الصماد يتفقد أحوال المواطنين بالمناطق المتضررة بالعاصمة صنعاء
تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم أحوال المواطنين في عدد من المناطق المتضررة جراء الأحداث المؤسفة بالعاصمة صنعاء. 
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
آخر الأخبار:
الأمم المتحدة: قمع ميانمار للروهينجا يتضمن خصائص إبادة جماعية
طيران العدوان الحربي والأباتشي يقصف مناطق متفرقة بجيزان
وكيل محافظة المحويت يطلع على سير العمل في عدد من المكاتب
إستشهاد ستة مواطنين في غارة لطيران العدوان على صعدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
استقرار الدولار بعد صعوده والإسترليني يقلص خسائره
[05/ديسمبر/2017] لندن- سبأ:



استقر الدولار يوم الثلاثاء بعدما سجل أكبر صعود يومي له خلال أسبوع في الجلسة السابقة مع هيمنة الحذر قبل إقرار قانون إصلاح ضريبي في الولايات المتحدة بينما تعافى الجنيه الاسترليني من خسائره المبكرة.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات رئيسية عند 93.134 بعدما ارتفع نحو 0.3 في المائة في الجلسة السابقة مسجلا أكبر صعود يومي له منذ 28 نوفمبر.

ورغم تعافي الدولار قليلا بعدما هبط إلى أدنى مستوياته في شهرين الأسبوع الماضي، يتوقع المحللون في السوق أن تكون مكاسب العملة الأمريكية في العام القادم محدودة حيث من المرجح أن يكون اليورو هو المستفيد.

واستقر اليورو بشكل عام مقابل الدولار عند 1.1856 دولار.

وقلص الاسترليني خسائره المبكرة ليجري تداوله منخفضا 0.4 في المائة عند 1.3420 دولار وسط خيبة أمل من غياب اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو ما دفع بعض المستثمرين لخفض رهاناتهم على ارتفاع العملة.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
استقرار الأسهم الأوروبية وسط تحول من التكنولوجيا للقطاع المالي
ارتفاع أسعار النفط بعد تمديد أوبك تخفيضات الإنتاج
ارتفاع صادرات النفط من جنوب العراق إلى 3.5 مليون برميل يوميا في نوفمبر
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
ارتفاع الدولار بدعم توقعات تقليص برنامج التحفيز النقدي
ارتفاع أسعار النفط وسط إشارات من أوبك على تمديد اتفاق خفض الإنتاج
انخفاض اسعار الذهب لأدني مستوى في اسبوع
واردات الصين من الغاز المسال تسجل مستوى قياسي في نوفمبر
العراق يعلن إعتزامه طرح مناقصة لبناء خط أنابيب جديد لتصدير خام كركوك
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان الحربي والأباتشي يقصف مناطق متفرقة بجيزان
[05/ديسمبر/2017]
إستشهاد ستة مواطنين في غارة لطيران العدوان على صعدة
[05/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يشن عدد من الغارات على العاصمة صنعاء
[05/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يواصل غاراته الإجرامية على محافظات الجمهورية
[05/ديسمبر/2017]
طيران العدوان يستهدف جسر الرئاسة بثلاث غارات
[05/ديسمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by