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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - ديسمبر - 2017 الساعة 05:50:57م
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زلزالان جديدان يضربان منطقة قرب محطة نووية جنوب إيران
[05/ديسمبر/2017] طهران- سبأ:



أعلنت السلطات الإيرانية أن زلزالين ضربا اليوم الثلاثاء، محافظة بوشهر جنوب غرب إيران.

وبحسب وسائل الإعلام فقد أوضح مركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهران في بيان له، أن الزلزال الأول بقوة 3.8 درجة بمقياس ريختر ضرب مدينة بنك صباح اليوم، ليليها بعد دقائق معدودة الزلزال الثاني بقوة 4.9 درجة، وهو هز مدينة دير.

ولم يذكر بيان المركز وقوع أي ضحايا بشرية أو خسائر مادية جراء هذين الزلزالين، غير أن هنالك مباني تضررت على ما يبدو جراء الزلزالين.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة بوشهر تحظى بأهمية كبيرة لوجود محطة طاقة نووية استراتيجية فيها.

وجاء ذلك على خلفية سقوط أكثر من 530 قتيلا إثر زلزال مدمر ضرب غرب إيران في 12 نوفمبر المنصرم.

سبأ
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