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  رياضة
الإتحاد الأسترالي لكرة القدم يستعين بخبراء لاختيار مدرب جديد خلفا لبوستيكوجلو
[05/ديسمبر/2017] سيدني- سبأ:



أعلن الاتحاد الاسترالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، أنه سيستعين "بهيئة خبراء" للمساهمة في إختيار المدرب الجديد للمنتخب الأسترالي خلفًا للمدرب آنجي بوستيكوجلو الذي رحل فجأة عن تدريب الفريق في نوفمبر الماضي.

وتولى بوستيكوجلو المسؤولية في 2013 لكنه ترك الفريق على غير المتوقع عقب قيادته إلى بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتتكون "هيئة الخبراء" من 3 لاعبين بارزين في المنتخب الأسترالي وهو مارك بريشيانو وستان لازاريديس ومارك شفارتزر كما تضم خبيرين دوليين على أن تعاون الهيئة "شركة بارزة في مجال البحث والاستشارة".. حسبما أكد بيان الاتحاد.

ويتخذ القرار النهائي بشأن خليفة بوستيكوجلو قبل منتصف فبراير المقبل حتى تتاح الفرصة الكافية أمام المدرب الجديد لإعداد الفريق قبل المباريات الودية التي يخوضها الفريق في مارس المقبل.

وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد ديفيد جالوب "كما تتوقعون لدينا درجة عالية من الاهتمام بالأمر ولايوجد أحد مستبعد ونتعامل بعقل متفتح بشأن اختيار المدرب وما إذا كان وطنيًا أم أجنبيًا، ولكنه يجب أن يقيم في أستراليا".

وكانت وسائل الإعلام الأسترالية قد أشارت إلى أن الألماني يورجن كلينسمان المدير الفني السابق لكل من المنتخبين الألماني والأمريكي استفسر، عن طريق أحد الأصدقاء، عن المنصب الخالي في قيادة المنتخب الأسترالي.

وذكرت صحيفة (ذي أدفيرتايزر) الأسترالية أن أحد أصدقاء كلينسمان سأل أحد النجوم السابقين للمنتخب الأسترالي عبر الهاتف عن مستوى الدوري الأسترالي واحتمالات قدرة المنتخب الأسترالي على المنافسة في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

سبأ
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