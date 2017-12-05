محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل لقاء بعمران يناقش الشأن المحلي والأمني وتعزيز وحدة الجبهة الداخلية





ناقش لقاء بمحافظة عمران اليوم برئاسة الدكتور فيصل جعمان ضم أمين عام محلي المحافظة عضو اللجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام رئيس الهيئة الإدارية للمؤتمر صالح المخلوس، الجوانب المتصلة بالشأن المحلي والأمني بالمحافظة.



وأكد اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة أمين فراص ورؤساء فروع المؤتمر في المديريات، إلى أهمية وقوف جميع أبناء المحافظة صفا واحدا في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ورفد الجبهات بالمال والرجال والعتاد.



وفي اللقاء أشاد المحافظ جعمان بالموقف المشرفة لقيادات المؤتمر الشعبي العام ومختلف القوى والمكونات السياسية في المحافظة .. مشددا على أهمية الشراكة مع شرفاء المؤتمر الشعبي والمكونات السياسية على قاعدة " الوطن يتسع للجميع"



فيما أكدت قيادة المؤتمر الشعبي العام بعمران وقوفها صفا واحدا في تثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز وحدة الصف الداخلي ومواجهة العدوان ومخططاته ورفد الجبهات.



حضر اللقاء عضو مجلس النواب أحمد العقاري ومدير أمن المحافظة العميد محمد المتوكل .



سبأ [05/ديسمبر/2017] عمران – سبأ:سبأ