اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقرار الأسهم الأوروبية وسط تحول من التكنولوجيا للقطاع المالي لندن- سبأ:







استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء مع تباين أداء القطاعات تباينا شديدا في ظل تعزز موجة التحول من أسهم قطاع التكنولوجيا إلى أسهم القطاع المالي بدعم من مشروع قانون الضرائب الأمريكي.



واستقر المؤشر ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو بعدما سجل أفضل أداء يومي له في 5 أشهر بينما ارتفع مؤشر أسهم منطقة اليورو الأوسع نطاقا 0.1 في المائة في ظل قوة أسهم القطاع المصرفي والاستهلاكي والتي طغت على ضعف قطاعي التكنولوجيا والتعدين.



وفاق أداء المؤشر داكس الألماني الزاخر بأسهم القطاع الصناعي وشركات السيارات أداء نظرائه حيث ارتفع 0.1 في المائة بينما تلقى المؤشر الإيطالي دعما من أسهم بنكي انتيسا سان باولو وأوني كريديت.



وحافظت بنوك منطقة اليورو على الزخم بعدما سجلت أفضل مكاسبها في شهرين يوم أمس الاثنين ليصعد مؤشر القطاع 0.3 في المائة.. وكان سهما سوسيتيه جنرال وبي.ان.بي باريبا من أكبر الداعمين للمؤشر كاك الفرنسي.



واقتفت شركات صناعة الرقائق أثر البورصات الأمريكية والآسيوية ودفعت قطاع التكنولوجيا الأوروبي للنزول مع تحول المستثمرين من أسهم التكنولوجيا العالية القيمة إلى أسهم القطاع المالي.



وكان سهم ايه.ام.اس لصناعة الرقائق من أكبر الخاسرين إذ هبط 2.4 في المائة.. والسهم هو الأفضل أداء بين الأسهم الأوروبية هذا العام إذ حقق مكاسب بلغت نسبتها 213 في المائة.



وخالف سهم ديالوج لأشباه الموصلات الموردة لأبل الاتجاه حيث صعد 1.7 في المائة ليتعافى قليلا بعد هبوطه 24 في المائة بسبب مخاوف من أن شركة أبل عميلها الرئيسي قد تنتج رقائقها بنفسها.



وكانت شركات قطاع التعدين الأسوأ أداء مع نزول أسعار المعادن متجاهلة البيانات الإيجابية لقطاع الخدمات الصيني في ظل إقبال المستثمرين على البيع لجني الأرباح.



وتتجه شركات التجزئة لتحقيق مكسب نادر، بعدما رفع جولدمان ساكس تصنيف تيسكو البريطانية للمتاجر الكبرى إلى توصية بالشراء مما أدى لصعود سهمها 3 في المائة.

سبأ [05/ديسمبر/2017]سبأ