الفاو: العالم شهد أول زيادة في عدد الجوعى منذ 10 سنوات [05/ديسمبر/2017] روما - سبأ:

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن الزيادة التي سجلت مؤخراً في عدد من يعانون من الجوع في العالم تتطلب عملاً فورياً لمعالجة هذا الوضع.



وقالت المنظمة في بيان جديد نشرته على موقعها الالكتروني إن آخر إحصاء لعدد الجوعى في العالم والبالغ 815 مليون شخص يمثل أول زيادة في عدد الجوعى بعد أكثر من عقد من الانخفاض المستمر.. مشيرة إلى أنه في الوقت نفسه فان معدل البدانة وزيادة الوزن يتزايد في الدول المتقدمة والنامية وهو ما يرتب كلفة أخرى على النظم الغذائية.



وقال المدير العام لمنظمة (الفاو) غرزايانو دا سيلفا: من المهم للغاية الآن أن نبني صمود الفقراء لمواجهة تأثيرات النزاعات والتغير المناخي وضمان أن تترافق المساعدات الإنسانية مع إجراءات تنموية لبدء مسيرة نحو القضاء على الجوع بحلول عام 2030م.



وأضاف إن ذلك يعني بالضرورة القيام باستثمارات جديدة أو بالأحرى عدد كبير جداً من الاستثمارات من القطاعين العام والخاص.



وتابع قائلاً إنه ستتاح في مطلع العام المقبل فرص كبيرة لإعادة عملية مكافحة الجوع إلى مسارها وذلك في قمة الاتحاد الأفريقي التي ستعقد في إثيوبيا ومؤتمرات الفاو الإقليمية ومن بينها المؤتمر الذي سيعقد في السودان.

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