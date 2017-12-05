قصف جوي وصاروخي سعودي يستهدف مناطق متفرقة بصعدة [05/ديسمبر/2017] صعدة - سبأ:

واصل تحالف العدوان السعودي الأمريكي اليوم القصف الجوي والصاروخي، مستهدفاً مناطق متفرقة بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارتين على منطقة آل الشيخ وغارة أخرى على منطقة آل مقنع بمديرية منبه الحدودية مخلفاً أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي سعودي بعشرات صواريخ الكاتيوشا ، بالإضافة إلى قصف مدفعي وصاروخي استهدفت منطقة الغور بمديرية غمر .

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