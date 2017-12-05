قيادة السلطة المحلية بذمار تهنئ رئيس المجلس السياسي بإسقاط مؤامرة العدوان [05/ديسمبر/2017] ذمار - سبأ:

هنأت قيادة السلطة المحلية بمحافظة ذمار، رئيس المجلس السياسي الأعلى والشعب اليمني بإجهاض مؤامرة الفتنة التي استهدفت وحدة اليمنيين وأمنهم واستقرارهم وإضعاف الجبهة الداخلية في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي ومؤامراته.



وأكدت قيادة السلطة المحلية على أهمية تعزيز الإخاء ووحدة الصف الوطني لمواجهة العدوان ومخططاته والتصدي لكل من يحاول إضعاف الجبهة الداخلية وتمزيق النسيق الاجتماعي.



وأشادت بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية في مواجهة قوى العدوان في مختلف بجبهات العزة والبطولة دفاعا عن الوطن ووحدته وامنه واستقراره.



ودعا البيان الشعب اليمني إلى الاستمرار في الصمود والثبات ورفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى تحقيق النصر على قوى العدوان.

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