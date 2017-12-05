الرئيس الصماد يلتقي رئيس حكومة الإنقاذ الوطني [05/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

التقى الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء رئيس حكومة الإنقاذ الوطني الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور.



جرى خلال اللقاء مناقشة الأوضاع على الساحة الوطنية في ضوء المستجدات الراهنة ودور الحكومة في تطبيع الأوضاع وخاصة في ظل إستمرار العدوان وما يرتكبه من مجازر وجرائم يومية بحق الشعب اليمني في مختلف المحافظات.



وتطرق اللقاء إلى الأحداث المؤسفة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات والتي إفتعلتها عناصر خارجة عن النظام والقانون ودور الحكومة في تجاوز هذه المحنة من خلال حصر الأضرار الناجمة عنها وتقديم الدعم اللازم للمتضررين.



وأكد اللقاء أهمية الدور المناط بحكومة الإنقاذ الوطني خلال المرحلة الراهنة في تفعيل أداء المؤسسات وإستتباب الأمن والإستقرار وبما يخفف من معاناةالمجتمع.

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