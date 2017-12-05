الرئيس الصماد يتفقد أحوال المواطنين بالمناطق المتضررة بالعاصمة صنعاء [05/ديسمبر/2017] صنعاء - سبأ:

تفقد الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى اليوم أحوال المواطنين في عدد من المناطق المتضررة جراء الأحداث المؤسفة بالعاصمة صنعاء.



واطلع رئيس المجلس السياسي الأعلى على حجم الأضرار في عدد من الأحياء والجولات الرئيسية ودور المواطنين في مساندة جهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية لإخماد الفتنة التي أشعلتها بعض العناصر التخريبية الخارجة عن النظام والقانون.



وقد وجه الرئيس الصماد بنزول لجنة ميدانية لحصر الأضرار الناجمة عن تلك الأحداث ورفع تقرير شامل عنها بما يكفل إضطلاع

الدولة والحكومة بمسؤوليتها في تقديم التعويضات اللازمة.



وأشاد بجهود الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في حسم وإخماد الفتنة والحفاظ على الأمن والإستقرار وتعزيز السكينة العامة للمجتمع.



وأكد ضرورة تظافر الجهود الرسمية والشعبية لتجاوز التحديات الراهنة وفي مقدمتها إستمرار الصمود في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

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