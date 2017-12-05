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آخر تحديث: الثلاثاء، 05 - ديسمبر - 2017 الساعة 12:54:15م
مصرع عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة في عمليات للجيش واللجان الشعبية
لقي عدد من الجنود السعوديين والمرتزقة مصرعهم وأصيب آخرون في عمليات عسكرية للجيش واللجان الشعبية خلال الساعات الماضية .
نشطاء بريطانيون ينددون بالعدوان و الحصار على اليمن
نفذ نشطاء بريطانيون وقفتين احتجاجيتين في لندن وليفربول للتنديد بالعدوان والحصار على اليمن منذ أكثر من ألف يوم .
الأمم المتحدة تقدر تكلفة دعم المعوزين عالميا بنحو 5ر22 مليار دولار في 2018
أظهرت تقدريرات حديثة للأمم المتحدة ارتفاع تكلفة الدعم الضروري للمعوزين على مستوى العالم للعام المقبل إلى 5ر22 مليار دولار.
أتلتيك بيلباو الباسكي يستضيف ريال مدريد ضمن الدوري الاسباني لكرة القدم
يحل فريق ريال مدريد غداً السبت ضيفاً على الفريق الباسكي أتلتيك بيلباو وذلك ضمن مباريات المرحلة الـ 14 من الدوري الإسباني لكرة القدم.
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عملية هجومية للجيش واللجان الشعبية قبالة منفذ علب في عسير
[05/ديسمبر/2017] عسير - سبأ:
نفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية اليوم عملية هجومية قبالة منفذ علب في قطاع عسير.
وأكد مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) مصرع وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي بعملية هجومية على تبة الخزان قبالة منفذ علب .
سبأ
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