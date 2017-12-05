محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل اللقاء المشترك يبارك إخماد الفتنة وبسط الأمن والإستقرار





باركت أحزاب اللقاء المشترك للشعب اليمني ورئيس المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ الوطني والقوى والتيارات السياسية اليوم القضاء على دابر الفتنة والتخريب وبسط الأمن والاستقرار في العاصمة وضواحيها.



واعتبرت أحزاب اللقاء المشترك إخماد الفتنة يؤسس لمرحلة من الإنتصارات على العدوان السعودي الأمريكي وفرصة لبناء الدولة ومؤسساتها بصورة سليمة.



ودعت إلى الإصطفاف الوطني وتصويب الشراكة الوطنية وإحياء العملية السياسية والتي تبنى على تراكم التجربة السياسية اليمنية.



وأشادت بالموقف المشرف لقيادات المؤتمر الشعبي العام وجميع القوى الحية والتي رفضت الفتنة .. مشددة على الشراكة مع شرفاء المؤتمر الشعبي والمكونات السياسية على قاعدة " الوطن يتسع للجميع" .



ونوه اللقاء المشترك بدور الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية في إسقاط مؤامرة العدوان .. داعيا الأحزاب والمكونات السياسية التي تقف إلى جانب العدوان، إلى الاستفادة من المتغيرات والعودة إلى حضن الوطن والبدء في حوار داخلي يمني يمني بعيدا عن التدخلات الخارجية.

سبأ [05/ديسمبر/2017] صنعاء- سبأ:سبأ