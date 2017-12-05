محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل قيادة محافظة حجة تهنئ قائد الثورة والمجلس السياسي بإخماد الفتنة حجة- سبأ:



هنأ وكيل أول محافظة حجة هلال عبده الصوفي قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي والمجلس السياسي الأعلى، إخماد الفتنة وإنهاء مؤامرات العدوان.



وأكد الوكيل الصوفي أن هذا الإنجاز أسقط رهان العدوان في إشعال حرب أهلية بين أبناء الوطن بهدف إخضاع الشعب اليمني، وإذلاله .



وثمن جهود القبائل اليمنية ومساندتها للأجهزة الأمنية في إعادة الأمن والاستقرار.. مؤكدا أن المحافظة تشهد أوضاعا أمنية مستقرة .



وأشاد بدور الجيش واللجان الشعبية وما يسطرونه من بطولات في مواجهة قوى الغزو والعدوان في مختلف مواقع الشرف والبطولة.

سبأ [05/ديسمبر/2017]سبأ