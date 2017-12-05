محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل طيران العدوان يشن عدد من الغارات على العاصمة صنعاء صنعاء- سبأ:



شن طيران العدوان السعودي الأمريكي فجر اليوم عدد من الغارات على العاصمة صنعاء.



وأوضح مصدر أمني بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على جسر الرئاسة هي الرابعة منذ ليلة أمس، وغارتين على بوابة الرئاسة.



وأشار المصدر إلى أن الطيران المعادي شن غارة على منصة السبعين، وعاود شن غارة تاسعة على القصر الجمهوري وسط العاصمة صنعاء.



وأكد المصدر أن غارات العدوان خلفت أضرار كبيرة في ممتلكات المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وتدمير للبنية التحتية .

سبـأ [05/ديسمبر/2017]سبـأ