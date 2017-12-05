محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مصدر بالداخلية ينفي ما تروج له وسائل إعلام العدوان بشأن الوضع الأمني صنعاء- سبأ:



نفى مصدر بوزارة الداخلية ما تروج له وسائل إعلام العدوان ومرتزقته من أخبار عن الوضع الأمني في اليمن وإدعائها أن الأجهزة الأمنية تقوم بحملة اعتقالات لقيادات حزب المؤتمر الشعبي .



وأوضح المصدر أن وسائل إعلام العدو تعمل وبشكل منظم لترويج مثل هذه الأكاذيب لإثارة الفتنة الداخلية بعد أن استطاعت الأجهزة الأمنية إخمادها .. معتبرا ذلك محاولة يائسة من العدوان لإنعاش مخططه التخريبي.



وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية واللجان الشعبية تعمل على حفظ الأمن والاستقرار بوعي وطني وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن .



كما أكد أنه لا صحة مطلقا لما تردده وسائل إعلام العدوان عن مداهمات واعتقالات في العاصمة صنعاء.

سبأ [05/ديسمبر/2017]سبأ